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Kırıkkale'de hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan T.Ü., jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de hükümlü yakalandı
15.12.2023 - 12:44,
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Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kontrollerde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ü. (29) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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