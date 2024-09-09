Kırıkkale'de İlköğretim Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Kırıkkale\'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Kırıkkale'de İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Vali Mehmet Makas ve öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına başladı. Törende konuşan Vali Makas, öğretmenlerden milli ve manevi değerlere bağlı evlatlar yetiştirmelerini temenni etti.

09.09.2024 11:47
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Kırıkkale'de İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Mehmet Uzelli İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğretmenlerin milli ve manevi değerlere bağlı, atasını, babasını ve ecdadını bilen, geçmişine sımsıkı sarılan evlatlar yetiştirmesini temenni eden Makas, "Kırıkkale'mizde 46 bin öğrencimize ve 4 bin öğretmenimize 251 okulda hizmet sunacağız. Öğretmen ve velilerimize başarı ve kolaylıklar, evlatlarımıza da zihin açıklığı diliyorum. Bugün ilk ders 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' üzerine kurgulanmış bir ders olacak." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın da eğitimin bir ülkenin kalkınmasının ön önemli dinamiği olduğuna dikkati çekerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenci merkezli eğitim anlayışını belirleyerek, bireysel yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesine önem verdiğini dile getirdi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu törende Vali Makas ve öğrenciler, ilk ders zilini çaldı.

Makas ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezdi.

Kaynak: AA

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