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Kırıkkale'de Kaçak Ürün Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda tabanca, şarjör, sahte içki, kaçak sigara ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale\'de Kaçak Ürün Operasyonu
15.12.2023 - 11:26,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 8-14 Aralık'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda tabanca, şarjör, 7 fişek, 580 litre sahte içki, 344 paket kaçak sigara ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Kırıkkale, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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