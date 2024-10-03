Kırıkkale\'de Kaybolan Kadın İçin Arama Devam Ediyor

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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 9 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu değerlendirilen S.G.Y'yi arama çalışmaları köy çevresindeki dağlık alanlarda sürüyor.

Bölgedeki kayalıkların bulunduğu alanlarda arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, henüz bir ize rastlamadı.

S.G.Y'nin köyde 9 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 4'ü savcılıkça, 2'si de hakimlikçe serbest bırakılmıştı.