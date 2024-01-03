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Kırıkkale'de Son Bir Haftada 55 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Son Bir Haftada 55 Araç Trafikten Men Edildi

Kırıkkale'de yapılan son bir haftadaki trafik denetimlerinde 3 bin 795 araç denetlendi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kırıkkale\'de Son Bir Haftada 55 Araç Trafikten Men Edildi
03.01.2024 - 09:31,
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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Aralık - 2 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 3 bin 795 aracın denetlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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