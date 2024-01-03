Kırıkkale\'de Son Bir Haftada 55 Araç Trafikten Men Edildi

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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Aralık - 2 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 3 bin 795 aracın denetlendiği belirtildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.
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