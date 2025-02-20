Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.
S.A. (18) idaresindeki 06 DSP 40 plakalı otomobil, Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı'nda H.S'nin (36) kullandığı 71 ADE 830 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.A. ile araçlardaki P.Ö. (18) ve B.S. (13) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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