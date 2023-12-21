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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde 936 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı
21.12.2023 - 16:41,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 936 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Narkotik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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