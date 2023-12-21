Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde 936 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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