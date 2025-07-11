Kırıkkale Otoyolu ile 5,2 milyar lira tasarruf - Son Dakika
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Kırıkkale Otoyolu ile 5,2 milyar lira tasarruf

Kırıkkale Otoyolu ile 5,2 milyar lira tasarruf
11.07.2025 16:19
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Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, yıllık 5,2 milyar lira tasarruf sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu'nun bölgedeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmasıyla, zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık 5,2 milyar lira tasarruf edileceğini belirtti.

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesinde yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin, Yozgat- Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Akdeniz ve güneydoğuya uzanan yolların kavşağındaki stratejik konumuyla bölgenin en önemli lojistik, ekonomik ve sosyal merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kırıkkale'nin, Karadeniz limanları ile kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz limanlarına ulaştıran kara yolu güzergahının kesişim noktasında yer aldığını bildiren Uraloğlu, "Bu nedenle Kırıkkale'nin ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Kırıkkale'yi Ankara, Kırşehir, Çorum, Yozgat ve Çankırı olmak üzere tüm komşularına bölünmüş yollarla bağladıklarını anlatarak, Kırıkkale-Delice, Bala-Kaman-Kırşehir, Kırıkkale-Kayseri, Sulakyurt- Kızılırmak yolları ile Kırıkkale-Kayseri ve Yahşihan köprülü kavşakları gibi önemli kara yolu projelerini tamamladıklarını aktardı.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Balışeyh-Sulakyurt ve Bahşili-Karakeçili-Kulu yolları ile Yahşihan farklı seviyeli kavşağı gibi projelerde de çalışmalara devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Bunların proje bedelleri de 5 milyar liranın üzerinde. 14 Haziran'da da bir başka dev proje olan Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'nın 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabının temelini atmıştık. 2023'te hizmete açtığımız Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi ile hızlı tren konforuyla tanışan Kırıkkale'yi, Delice üzerinden ileride Samsun'a ve tüm Doğu Karadeniz'e bağlayacak ikinci hızlı tren hattımızı da inşa etmiş olacağız ve şehrimizi de bu vesileyle Karadeniz'e bağlamış olacağız. Yine Yerköy üzerinden de Kayseri'ye de Kırıkkale'mizi hızlı tren yoluyla bağlamış olacağız. Oradaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nin sadece bir ulaşım projesi olmadığını, 101 kilometre ana gövde ve 19 kilometre bağlantı yoluyla 120 kilometrelik bir medeniyet hattı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara çevre yolu, imar yolu, Elmadağ, Kırıkkale batı, güney ve doğu ile Yozgat ayrımı olmak üzere 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 39 köprü, 46 altgeçit ve 3 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birisini inşa ediyoruz. Otoyolumuz, Ankara çevre yolunda yer alan Kızılcaköy mevkisinden başlayarak Gökçeyurt, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ ve Yahşihan'ın açıklarından devam edecek. Kızılırmak'ı geçerek Çerikli'nin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat devlet yoluna bağlanacak. Şu ana kadar projemiz kapsamında toprak işlerinde yaklaşık 6 milyon metreküp kazı ve 5 milyon metreküp dolgu çalışmasını tamamladık. Sanat yapılarında 59 menfez ve 10 altgeçit imalatını bitirdik. 27 menfez ve 13 altgeçitte ise imalatlarımızı sürdürüyoruz. Yapım çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla süratle sürdürüyoruz."

"Önemli geçiş noktası"

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun, Marmara'dan doğuya Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Kafkaslar'a erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Bu projeyle yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktaracaklarını bildiren Uraloğlu, "Aynı zamanda Avrupa'yı Türkiye üzerinden doğuya bağlayan uluslararası yol ağında yer alan bu güzergah, ağır taşıt geçişlerinde de yoğun taşıt trafiğine maruz kalıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarımızda, yaz sezonunda ve hafta sonları yapılan memleket ziyaretlerinde ayrı bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu bağlamda da otoyolumuz, 42 ilimiz için batıya açılan yeni bir kapı olacak." dedi.

Uraloğlu, otoyolun, Ankara-Kırıkkale devlet yolundaki trafik yoğunluğunu azaltarak, bölgenin ulaşım yükünü de hafifleteceğini belirtti.

"Seyahat süresi 43 dakikaya düşecek"

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun mevcut yolla 80 dakika süren seyahati 43 dakikaya düşüreceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Otoyolla trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık 5,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Yani buraya harcayacağımız parayı yaklaşık 10-12 yılda ülkemizin kasasına geri koymuş olacağız. Bu anlamda ne kadar fizibil bir proje olduğu ortaya koymuş oluyoruz. Ayrıca 41 bin ton karbon emisyonunu azaltarak bu toprakların doğal güzelliğini çevreci bir projeyle korumuş olacağız. Otoyol projemiz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara'yı kuzeyde Samsun'a, doğuda İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin de ilk ayağını oluşturacak. Projemiz bu yönüyle de sadece bölge için değil, Türkiye'mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahiptir. Otoyolumuz, Türkiye'mizin yükselen geleceğini şekillendiren bir abide esere dönüşecektir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı'mız olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Başlamak işin yarısıdır, biz bu projeyi bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Öte yandan Bakan Uraloğlu, Kırıkkale'de AYKAL Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası'nda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Burada yaptığı değerlendirmede AYKAL firmasının bütün demir yolu araçlarının bakımını bu fabrikada yapabildiğini anlatan Uraloğlu, "Şu anda daha çok ihtiyaç yolcu vagonlarında olduğu için tekerleklerinde camlarına ve koltuklarına kadar bütün donanımıyla beraber sökülüyor. Firmamız bir ay içinde yaklaşık 5 vagon alıp bakımını yapıp teslim ediyor. Kırıkkale, sanayinin kalbi olan illerimizden birisidir. Bu tesisin kurulmuş olması bizim için kıymetlidir. Firmamızın ihracatı da varmış, ilerleyen zamanda bunu geliştireceğiz."

Bakan Uraloğlu'na ziyaret ve incelemelerinde Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale Otoyolu ile 5,2 milyar lira tasarruf - Son Dakika

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