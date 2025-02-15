Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FD 1236 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Kırkağaç gişeleri yakınlarında park halindeki 35 AVV 945 plakalı tankere arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu Gizem Ö. (24) hayatını kaybetti.
Tankerin sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırkağaç'ta Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
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