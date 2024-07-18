Kırklareli Belediyesi Öztürk Bulvarı Kavşağında Düzenleme Yapıyor

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Kırklareli Belediyesince Öztürk Bulvarı kavşağında düzenleme yapılıyor.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bulut, yaptığı açıklamada, akıllı kavşak olarak bilinen Öztürk Bulvarı kavşağının yoğun trafik ve uzun bekleme süresine neden olduğu gerekçesiyle yeniden düzenlendiğini belirtti.

Var olan sinyalizasyon sisteminin yaklaşık 110 saniye bekleme süresi oluşturduğunu ifade eden Bulut, bekleme süresi dolayısıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğunu, sürücülerin uzun süre beklemek zorunda kaldığını kaydetti.

Sürücülerin ve bölgede yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Öztürk Bulvarı, kent merkezi açısından önemli 6 farklı kolun kesiştiği bir alanda bulunuyor. Modern dönel kavşak standartlarına uygun olarak tasarlanan ve karayollarının önerdiği eliptik kavşak yapılacak. Böylece araçlarımızın bekleme süresi 80-110 saniyelerden 6.8 ile 8 saniye aralığına düşecek. Trafik akımının merkezi bir ada etrafında yönlendirildiği ve ada etrafındaki araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu işaretlerle belirlenmiş olan eliptik kavşak sayesinde trafik ışıkları olmadığı için gereksiz durma ve gecikmeler azalacak. Gereksiz bekleme olmayacağından yakıt tüketimi ve hava kirliliği minimum seviyeye düşecek. Ayrıca yaya güvenliğini ve önceliğini sağlamak adına kavşağa girişlerde yavaşlatmalar, gerekli işaretlemeler ve geniş yaya geçitleri yapacağız. Bu önemli sorunu bilimin ışığında, akılcı ve çağdaş bir yöntemle çözüme kavuşturacağımız için çok sevinçliyiz."