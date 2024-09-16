Kırklareli'de Gençler Deneyap'a Davet Edildi

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Kırklareli'nde gençler Deneyap Teknoloji Atölyeleri hakkında bilgilendirildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, Gençlik Merkezinde düzenlenen programda gençleri Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne davet etti.

Atölye çalışmalarında gençlerin bilgi ve birikimlerinin arttığını ifade eden Mete, velilerinde bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Konuşmanın ardından gençlere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sertifikalı tohum kullanan üreticilere destek verilecek

Kırklareli'nde sertifikalı tohum kullanan 4 bin 280 üreticinin destekleneceğini bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 bin 280 üreticiye, 16 milyon 50 bin 499 lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, ödemelerin üreticilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.