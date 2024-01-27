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Kırklareli'de Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı devam ediyor - Son Dakika
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Kırklareli'de Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı devam ediyor

Kırklareli'nde düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı'nda çocuklara temel dini bilgiler anlatılıyor. İl Müftüsü Yusuf Eviş, çocukların camiye ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Ayrıca Kırklareli Üniversitesi öğrencilerine çorba dağıtıldı ve başarılar dileyen Eviş, programın hem eğlendirici hem de öğretici olduğunu ifade etti.

Kırklareli\'de Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı devam ediyor
27.01.2024 - 14:41,
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Kırklareli'nde "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" devam ediyor.

İl Müftülüğünce Ahmet Cevdet Paşa Camisinde gerçekleştirilen programda çocuklara temel dini bilgiler anlatıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, çocukların camiye ilgisinden son derece memnun olduğunu söyledi.

Çocuklara camilerde dini bilgilerin yanı sıra geleneksel oyunlar da öğrettiklerini ifade eden Eviş, sömestir tatilinde çocukların hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirtti.

KLÜ öğrencilerine çorba ikram edildi

Kırklareli Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfınca Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrencilerine çorba dağıtıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş ve personeli Kayalı Kampüsünde açılan standı ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Eviş, daha sonra çorba ikramında bulundu.

Eviş, final haftasında sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA
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Ahmet Cevdet, Kırklareli, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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