Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ doğal afet alanı ilan edilmeli - Son Dakika
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ doğal afet alanı ilan edilmeli

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, küresel ısınma ve olumsuz iklim koşullarının bölge çiftçilerini olumsuz etkilediğini belirterek, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın doğal afet alanı ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Şaylan, çiftçiler için ilave gelir sağlanması ve ürün fiyatlarının doğru oluşması için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

06.08.2024 13:58
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Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın doğal afet alanı ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Şaylan, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınma ve olumsuz iklim koşullarının bölge çiftçilerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

Son yıllarda çiftçilerin doğal afetler sonucu büyük kayıplar yaşadığını ifade eden Şaylan, bu yıl ürünlerini de kapsayacak şekilde doğal afet alanı ilan edilmesinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Çiftçiler için ilave gelir sağlanması gerektiğini aktaran Şaylan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Küresel ısınma ve olumsuz iklim koşullarından çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi için TARSİM sigortaları kapsamında baharlık ve yazlık bitkisel üretimlerin de verim sigortası kapsamına alınması çok büyük önem arz etmektedir. 2024 yılı ürünlerini kapsayacak şekilde bölgenin doğal afet alanı ilan edilerek çiftçilerimiz için ilave gelir sağlanmasını bekliyoruz."

Şaylan, açıklamasında yıl başından sonra sıfırlanan vergilerin de ürün fiyatlarının hasat sezonunda doğru oluşmasını engellediğini, bu nedenle çiftçi maliyetine göre oluşacak hedef ürün fiyatının sağlayacak gümrük vergisi uygulamalarının yıl boyunca sabit kalmasını talep ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ doğal afet alanı ilan edilmeli - Son Dakika

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