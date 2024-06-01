Kırklareli Jandarma Komutanlığı traktör sürücülerini bilgilendirdi

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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi.

Ekipler trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı köyleri ziyaret eden ekipler, traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları uyarısında bulundu, kavşaklarda geçiş üstünlüğü konusunda bilgi verdi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.