Kırklareli\'nde Biyoçeşitlilik Eğitimi

Kırklareli'nde okul öncesi öğrencilerine biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen program, doğa yürüyüşü ile başladı.
Ağaç ve kuş türlerinin tanıtıldığı programda, öğrenciler kuş gözlemi yaparak türleri inceledi.
Programda dal parçaları, yaprak, tohum gibi doğal materyalleri toplayan öğrencilere mandala çalışması yaptırıldı.
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