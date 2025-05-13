Evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldürüp intihar etti

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Kırklareli'nde çalılık alanda yanan otomobil korkunç olayı gün yüzüne çıkardı. Otomobilin 15 metre ilerisinde iki kişinin cansız bedeni bulundu. 60 yaşındaki Hacı T'nin evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldürdüğü ve ardından intihar ettiği belirlendi.

13.05.2025 14:19
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Kırklareli'nde Demircihalil köyü yakınlarındaki çalılık alanda bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldürüp intihar etti

15 METRE MESAFEDE İKİ CESET BULUNDU

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, otomobile yaklaşık 15 metre mesafedeki toprak yolda iki kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Jandarma ekiplerinin incelemesinde, Hacı T'nin (60), Aysel S'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, olay yeri incelemelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldürüp intihar etti

ZANLI EVİNİ DE ATEŞE VERMİŞ

Otomobilini yakan zanlının, dün akşam saatlerinde Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldürüp intihar etti
Evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldürüp intihar etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldürüp intihar etti - Son Dakika

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