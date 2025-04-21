Kırklareli'nde Dilencilere Denetim

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, kent merkezinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Karakaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kendisini engelli gibi gösterip dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak, zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 1406 lira ceza uygulandı.