Kırklareli\'nde Doğa Yürüyüşü

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Kırklareli'nde longoz ormanlarında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi ile Gençlik Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 25 üniversite öğrencisi katıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete'nin de aralarında olduğu grup, Mert gölü ve Hamam gölü bölgesinde yürüyüş yaptı.

Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlik ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Kırklareli'nin tanıtıldığını belirtti.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Mete, yürüyüşe gençlerin de yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.