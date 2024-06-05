Kırklareli'nde Dünya Çevre Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Dünya Çevre Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi

Kırklareli\'nde Dünya Çevre Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen çelenk töreninde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Canbek, Kırklareli'nin hava ve çevre temizliği konusunda duyarlı bir kent olduğunu belirterek, sıfır atık projesiyle geri dönüşüm oranının yükseldiğini vurguladı. Ayrıca, çevrenin atalardan miras değil, çocuklardan emanet olduğunu vurgulayarak herkesin bu konuda hassas olması gerektiğini ifade etti.

05.06.2024 11:25
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Kırklareli'nde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Canbek, Kırklareli'nin hava ve çevre temizliği konusunda duyarlı bir kent olduğunu söyledi.

Sıfır atık projesinin dünya genelinde model haline geldiğini ifade eden Canbek, 2018 yılında başlayan projede Kırklareli'nde geri dönüşüm oranının yüzde 10'dan yüzde 34'lere yükseldiğini belirtti.

Çevre, doğa ve dünyanın atalardan miras değil, çocuklardan emanet olduğunu dile getiren Canbek, herkesin bu konuda hassas olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Dünya Çevre Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi - Son Dakika

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