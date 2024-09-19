Kırklareli'nde Gaziler Günü Töreni - Son Dakika
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Kırklareli'nde Gaziler Günü Töreni

Kırklareli\'nde Gaziler Günü Töreni

Kırklareli'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni, çeşitli protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

19.09.2024 12:49
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Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na geldi.

Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Köse, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Üsteğmen Göktuğ Topsakal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Dernek Başkanı Özseviml'nin konuşmasıyla devam eden programda öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Konuşmaların ardından Vali Ekici ile protokol üyeleri gazilere karanfil verdi.

Kaynak: AA

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