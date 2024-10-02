Kırklareli'nde Güvenlik Toplantısı

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Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Toplantıda, eylül ayı genel değerlendirilmesi de yapıldı.

Vali Turan, konuşmasında vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, kentte tüm güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü belirtti.