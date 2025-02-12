Kırklareli'nde Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Güvenlik Toplantısı

Kırklareli\'nde Güvenlik Toplantısı

Vali Uğur Turan başkanlığında asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü.

12.02.2025 10:17
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Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

Turan, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Yerel Yönetim, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Asayiş, Güncel, Terör, Son Dakika

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