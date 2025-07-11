Kırklareli\'nde Huzurevi İnşaatı Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşaatında incelemede bulundu.

İnşaat sahasını gezen Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş dan bilgi aldı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, 106 yataklı Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin en kısa sürede hizmete kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Turan, yatırımların kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.