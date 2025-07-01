Kırklareli\'nde Orman Yangını Farkındalığı

Kırklareli'nde polis ekipleri, yaz aylarında artış gösteren orman ve anız yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlara "Orman Yangınları Nasıl Önlenir" temalı broşürler dağıttı.

Ekipler, bahçelerde ve tarlalarda kontrolsüz şekilde ot yakılması, sigara izmaritinin söndürülmeden doğaya veya çöplere atılması, piknik sonrası ateşin tam olarak söndürülmemesi gibi ihmallerin büyük yangınlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri, yangınların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının kent genelinde aralıksız süreceğini bildirdi.