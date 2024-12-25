Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, perakende satış yapan işletmeler kontrol edildi.

Ekipler, denetimlerde satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boylarını kontrol ederek, balıkların muhafaza koşullarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedeflendiği belirtildi.