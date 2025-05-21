Kırklareli\'nde Süt OSB Toplantısı

Kırklareli'nde Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Kentteki hayvancılık ve süt üretiminin artması için çalıştıklarını ifade eden Turan, OSB ile kentteki hayvancılık faaliyetlerinin bir adım ileriye taşınacağına inandığını kaydetti.
Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.
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