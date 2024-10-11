Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, 2024-2027 Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 1-7 Ekim tarihlerinde il merkezi ile ilçelerde trafik denetiminde bulundu.
Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek alkol ölçümleri yapıldı.
Ekipler, 8 bin 852 araç ve sürücüsünü denetledi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
Denetimlerde 60 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Trafik Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?