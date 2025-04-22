Kırklareli'nde Trafik Denetimi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 9-15 Nisan tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 23 bin 761 araç ve sürücü kontrol edildi.

Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 470 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.???????