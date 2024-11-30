Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 99 Araç Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 99 Araç Men Edildi

Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 99 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesine el konuldu.

30.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 99 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20-26 Kasım tarihlerinde trafik denetimleri yapıldı.

15 bin 291 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 99 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 99 Araç Men Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
14:19 O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet’in son halini görenler tanıyamıyor O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
14:15 Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
14:08 Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek Sakın çöpe atmayın Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek! Sakın çöpe atmayın
14:04 Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:26 Kurşunlu Camii’nde Yangın Çıktı Kurşunlu Camii'nde Yangın Çıktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
13:23 Adana’da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 11:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 99 Araç Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.