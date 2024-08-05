Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu

Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde sorumluluk alanında trafik denetiminde bulundu.
Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 4 bin 122 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde 562 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.
Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 48 araç trafikten men edildi. 7 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
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