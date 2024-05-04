Kırklareli\'nde Yıldız Dağları\'nın etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü

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Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın etekleri, açan gelinciklerle kırmızıya büründü.

İlkbaharı ve doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, doğal yetiştikleri bölgede görsel şölen sunuyor.

Tarihi ve doğasıyla öne çıkan kentte, yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Yoldan geçenler araçlarını durdurup gelincik tarlalarını fotoğraflıyor.

Fotoğraf tutkunları da gelincik tarlalarına gelerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle öne çıktığını kaydetti.