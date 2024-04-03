Kırklareli\'nden kısa kısa

Pehlivanköy'de satranç turnuvası yapıldı.
Pehlivanköy Kaymakamlığınca Halk Eğitimi Merkezinde 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Fatma Ballı'nın ilk hamlesiyle başlayan turnuvada, 10-14 yaş kategorisinde Züheyla Kılıç, 14-18 yaş kategorisinde Mutlu Kılıç, 14-18 yaş kategorisinde Berke Eren Kıray, yetişkinlerde ise Abdullah Çetiz birinci oldu.
Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Edirne gezisi düzenlendi
Vize Belediyesince Edirne gezisi gerçekleştirildi.
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik gerçekleştirilen gezide, Bolca Nine Türbesi, Sarayiçi, Balkan Şehitliği, Beyazıt Külliyesi, Lozan Anıtı ve Selimiye Camisi ziyaret edildi.
Etkinlikte, iftar programı da yapıldı.
Haşere ve sineklere karşı ilaçlama
Lüleburgaz'da haşere ve sineklere mücadelede ilaçlama çalışmaları sürüyor.
Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.
Ekipler, çalışmalarını larva üreme alanları kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürüyor.
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Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, Ö.Ş. idaresindeki bir otomobil ile S.B'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar köprü duvarına çarptı. Kazada sıkışan sürücü S.B. ve aynı araçtaki S.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla alındı.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.
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