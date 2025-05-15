Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediyesince Çanakkale gezisi düzenledi.

Demirköy Fatih Ortaokulu ile Demirköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen gezide, öğrenciler Kilitbahir, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Hastane Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Alçıtepe Köyü, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayır'ını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin Çanakkale'de destan yazan ecdadının kahramanlık hikayelerini yerinde dinlediğini belirtti.

Vatanın var oluş hikayesini derinden hissettiklerini aktaran Gün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale'de yaşanan savaşın ne zorluklarla kazanıldığını göstermek, gençlerin vatan sevgisini pekiştirmek, tarih ve kültürümüz ile ilgili bilgileri tazelemek, kuruluş ve kurtuluş destanlarını tarihini yeniden ve yerinde yaşatarak öğretmek istedik. Gezimize katılan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

Yangın tedbirleri eğitimi verildi

Kırklareli'nde kurum personellerine temel yangın tedbirleri eğitimi verildi.

BOTAŞ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde, yangın öncesi alınan tedbirler anlatıldı.

Yangın esnasında itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri müdahalesi öncesi yapılması gereken işlemler anlatılırken, yangın tüpü ile yangına müdahale yöntemleri gösterildi.