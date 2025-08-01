Kırklareli OSB İhtiyaçları Değerlendirildi

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) İstihdam ve Konut İhtiyaçları Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda OSB'nin ihtiyaçları ve son durumu değerlendirildi.
Toplantıda, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Sinan Kadaifçi, OSB'nin ihtiyaçları, yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantıya, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir ile OSB'de faaliyet gösteren firmaların yetkilileri katıldı.
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