Kırklareli OSB Yönetimi Toplandı

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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında OSB binasında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

OSB'nin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Turan, yatırımcıları kente davet etti.

Kentin Avrupa'ya ve İstanbul'a yakın olduğunu ifade eden Turan, bu nedenle OSB'nin ilgi gördüğünü kaydetti.

Turan, OSB'de yatırımcılara kolaylık sağlandığını sözlerine ekledi.