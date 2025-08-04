Kırklareli Üniversitesi'ne Ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Jülide Başkur, Genel Sekreter Merve Çelik ve AB Proje Koordinatörü Dilan Bulduk'u makamında kabul etti.

Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkur'dan oda çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Üniversitelerinin kent ile iç içe olduğunu dile getiren Ak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Demirköy Kaymakamı Bayguş'a ziyaretler

Demirköy Kaymakamlığına atanan Gizem Bayguş'a ziyaretler sürüyor.

Bayguş, AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca, MHP Demirköy İlçe Başkanı Erol Akıncı ve CHP Demirköy İlçe Başkanı Mesut Özkul'u makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayguş, Demirköy için gece gündüz demeden çalışacağını kaydetti.