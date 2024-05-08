Kırklareli Valisi Birol Ekici, polis başmüfettişlerini kabul etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, polis başmüfettişlerini kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, polis başmüfettişlerini kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, makamında polis başmüfettişleri Okan Yıldırım ile Metin İlter, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu kabul etti. Ekici, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek emniyet teşkilatının fedakarca çalıştığını ifade etti. Ardından Ekici, Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemede bulundu ve İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

08.05.2024 12:31
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, makamında polis başmüfettişleri

Okan Yıldırım ile Metin İlter, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emniyet teşkilatının gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını ifade eden Ekici, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Ekici, ardından Çamuroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ekici, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.

Ekici, okul binasını gezerek Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun'dan bilgi aldı.

Ardından öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Ekici, öğrenciler tarafından oluşturulan serayı da gezdi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldü.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

Kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Ekici, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Birol Ekici, polis başmüfettişlerini kabul etti - Son Dakika

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