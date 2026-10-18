Kırklareli Vize Çakıllı\'da ilaç fabrikasında yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, ilaç fabrikasında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Vize ilçesi Çakıllı beldesindeki ilaç fabrikasında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler tesisi sardı. İhbarla fabrikaya jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.