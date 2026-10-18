Kırklareli Vize Çakıllı'da ilaç fabrikasında yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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Kırklareli Vize Çakıllı'da ilaç fabrikasında yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor

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Kırklareli Vize Çakıllı\'da ilaç fabrikasında yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesindeki ilaç fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı tesise sevk edilen jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, ilaç fabrikasında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Vize ilçesi Çakıllı beldesindeki ilaç fabrikasında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler tesisi sardı. İhbarla fabrikaya jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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