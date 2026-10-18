Vize'de ilaç fabrikasında yangın: Komşu illerden itfaiyeler bölgede - Son Dakika
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Vize'de ilaç fabrikasında yangın: Komşu illerden itfaiyeler bölgede

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Vize\'de ilaç fabrikasında yangın: Komşu illerden itfaiyeler bölgede
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Kırklareli'ye bağlı Vize ilçesinin Çakıllı beldesindeki bir ilaç fabrikasında yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi; alevleri söndürmeye çalışan ekiplere çevre illerden gelen itfaiyeler de katıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.

Kaynak: AA
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