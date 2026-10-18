Kırklareli Yeşilay Başkanı Kırtıl'a İl Sağlık Müdürü ve heyet ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Yeşilay Başkanı Kırtıl'a İl Sağlık Müdürü ve heyet ziyaret etti

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Kırklareli Yeşilay Başkanı Kırtıl\'a İl Sağlık Müdürü ve heyet ziyaret etti
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Kırklareli Yeşilay Başkanı Aydın Kırtıl'a İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Defterdar Doğan Adıgüzel ve SYDV Müdürü Şenay Yener Yılmaz ziyaret etti. Kırtıl, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilinci için kamu kurumlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Kırklareli Yeşilay Başkanlığı görevine seçilen Aydın Kırtıl'a ziyaretler sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Defterdar Doğan Adıgüzel ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Şenay Yener Yılmaz, Kırtıl'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırtıl, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması konusunda kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kırtıl, ziyaretleri ve destekleri için heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Yeşilay Başkanı Kırtıl'a İl Sağlık Müdürü ve heyet ziyaret etti - Son Dakika
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