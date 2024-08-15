Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Protokolü değerlendiren Karahocagil, üniversite bünyesinde faaliyet göstermesi tasarlanan proje kapsamında yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyalleşmesi, boş zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirmelerine ilişkin bir mekanizma oluşturulacağını aktaran Karahocagil, protokol şartlarının 10 yıl boyunca devam edeceğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaşlı sağlığı, yaşlı refahı ve bakımı konusunda bilimsel, akademik, araştırma ve danışmanlık hizmeti verilmesi taleplerinin üniversite tarafından karşılanacağını belirtti.

Protokol sayesinde yalnızlaşan yaşlıların da tekrar sosyalleşmesi, yeni beceriler edinmeleri ve yeni insanlarla tanışmasının sağlanacağını ifade eden Karahocagil, KAEÜ'nün kapılarının 7'den 70'e herkese açık olduğunu belirterek, "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesinin hem ülke hem de vatandaşlar için güzel bir uygulama odluğunu vurguladı.