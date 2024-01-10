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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Türk Vergi Sistemi ve Vergi Bilinci Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Türk Vergi Sistemi ve Vergi Bilinci Konferansı Düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta, Türk vergi sistemi ve vergi bilinci konuları ele alındı. Konferansta, Dekan Prof. Dr. Nur Çetin ve Kırşehir İl Defterdarı Mustafa Kurt tarafından öğrencilere vergi sistemi, Hazine ve Maliye Bakanlığı organizasyon yapısı ve vergi tahakkuk ve tahsilatı hakkında bilgi verildi. Konferansa öğrenci ve akademisyenler katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi\'nde Türk Vergi Sistemi ve Vergi Bilinci Konferansı Düzenlendi
10.01.2024 - 16:10,
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan Amfisi'nde düzenlenen konferansta konuşan Dekan Prof. Dr. Nur Çetin, öğrencilerin bu şekilde konferanslarla kendilerini geliştirdiklerini, teorinin dışında uygulama alanları hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Konferansını veren Kırşehir İl Defterdarı Mustafa Kurt da Hazine ve Maliye Bakanlığının organizasyon yapısı, misyonu ile Kırşehir Defterdarlığına bağlı merkez ve ilçe birimleri hakkında bilgi verdi.

Kurt, vergi tahakkuk ve tahsilatının nasıl yapıldığını aktaran Kurt, devletin vergi gelirlerini kamu yararına harcadığını ifade etti.

Konferansa, öğrenci ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA
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