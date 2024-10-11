Kırşehir Belediye Binası 'Kerpiç Alan' Olarak Kaydedildi - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Binası 'Kerpiç Alan' Olarak Kaydedildi

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Kırşehir Belediyesi'nin mücadelesine rağmen belediye binasının alanı, tapu sorgusunda 'kerpiç ev' olarak belirlendi. Vatandaşlar, duruma şaşırırken, belediyenin tapu kayıtlarındaki belirsizlikler gündeme geldi.

11.10.2024 17:00  Güncelleme: 17:07
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Kırşehir Belediye Binası Parsel Tapu Sorgusu'nda 'Kerpiç Alan' çıktı

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi'nin kaçak yapılaşmalarla yürüttüğü mücadelede belediye binası alanının 'kerpiç ev' olduğu ortaya çıktı.

Yapı kullanım izin belgesinin olmadığının iddia edildiği ve tapu dairesine müracaat edilmediği gerçeğiyle karşılaşılan alanda cins değişikliğinin yapılmadığı belediye binası alanının tapu sorgulama kayıtlarında niteliğinin 'kerpiç ev' olduğu belirlendi. Kırşehir'de yaşayan ve bina alanının kerpiç ev olduğunu öğrenen vatandaşlar ise gerçeği duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Metin Polat isimli vatandaş, "Böyle bir şeyin olma imkanı yok. Yılların binası, inanamadım böyle bir olaya, çok şaşırdım. Kırşehir için söylenecek bir şey yok" dedi. Nusrettin Kılıç ise; eski yapıların kerpiç olduğunu ama böyle bir binanın nasıl o halde kaldığını anlamadığını ve şaşırdığını söyledi.

Kırşehir Belediyesi; 1864, 1868, 1871 ve 1877 yıllarında çıkan belediyeler kanunları ile faaliyetlerini kurumlaştırmış bir belediye olarak bilinirken, Kırşehir Belediyesi kanunların yürürlüğe girmesine müteakip 1870 yılında kurulmuş 150 yıllık köklü bir belediye olarak biliniyor. Vatandaşların yaptıkları parsel sorgulaması kayıtlarında 'Ana Taşınmaz' ve 'Kerpiç Ev' olarak görülen binanın akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.

Öte yandan bölgede yer alan Kırşehir Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Okulu ise kayıtlarda 'Kargir Cephane Deposu ve Arsası' olarak görülüyor. Kırşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz dönem otopark alanına çevirdiği bölge ise kayıtlarda 'kerpiç ev' ve 'arsa' olarak yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Belediye Binası 'Kerpiç Alan' Olarak Kaydedildi - Son Dakika

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