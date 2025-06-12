Kırşehir Belediyesi Haşereyle Mücadele Ekipleri İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz aylarının başlaması ile birlikte, sinek ve haşerelerin çoğalmasının önüne geçmek için sistemli bir şekilde ilaçlama işlemlerine devam ediyor.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında sinek ve haşere artışını önlemek amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ekiplerin belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağladığı belirterek, şunları söyledi:

"İlimizin muhtelif yerlerine Kırşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen çevreci, hijyenik ve güvenli çöp toplama sistemi olan Yerkonlar Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek ilaçlamaları da rutin bir şekilde yapılıyor. Ekiplerimiz durgun sularda, ağaçlık bölgelerde ve gübrelik alanlarda da larva, kene, sivrisinek, yaprak biti ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Ekiplerimizin bu çalışmasıyla oluşabilecek sivrisinek ve karasinek üremesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Havaların sıcak olduğu günlerde istenmeyen bakterilerin çoğalması halk sağlığı açısından da sakıncalı olduğundan, ekiplerimiz ilimiz genelinde belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşması için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek."