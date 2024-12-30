Kırşehir Belediyesi'nden "Eko Şiir" Dinletisi

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi tarafından "eko şiir"lerden oluşan dinleti gerçekleştirildi. Altın madenleri konusunda şiir dinletisi ile farkındalık yarattıklarını belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Biz ülkenin gelir düzeyinin artmasından, zenginleşmesinden yanayız, talan edilmesine ve eko kırıma karşıyız. Bunun için hep birlikte bu mücadeleye tek başımıza da olsa devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalarına Aralık 2021'de başlayan "Kırşehir Belediyesi Soner Demirbaş'la Şiir Atölyesi", 2024 Güz Dönemi çalışmalarının ardından, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonu'nda "Talana Karşı Toprağım ve Sevdam" konulu şiir dinletisini gerçekleştirdi.

Dinletiye Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte, milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, İl Genel Meclisi üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleri, önceki dönem Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda şiirsever katıldı.

"Şehrimizi, dünyamızı kemirerek geleceğimizi bizden çalmaya çalışanlar hırsızdır"

Görsel ve ses efektleriyle de altın madeni projelerine karlı farkındalık yaratılan şiir dinletisi başlangıcında konuşma yapan Kırşehir Şiir Atölyesi kurucusu Soner Demirbaş şunları söyledi:

"Şiirin hayatla arasındaki çözülmüş olan bağı yeniden bağlamak, şiiri, insanı ve hayatı birebirine teyellemek için 2021'de, kurduğumuzdan beri öznesi sadece kendisi ve şiir olan, özgür ve öngün bir şiir işçiliği çalışması yapan Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi'nin, hayatın her alanındaki talancılara, yalancılara ve hırsızlara karşı itirazını dillendireceği bu akşamki dinletimizin hazırlanmasında ve sunumunda, başta Şiir Atölyemizin katılımcıları olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii burada en büyük teşekkürü ise bizlere bu ortamı ve olanakları sunan Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu'na sunmama izin verin.

Cemal Süreya, 'Orta Doğu' adlı şiirinde dünyamızın, Orta Doğu'nun, güzel ve yalnız ülkemizin ve Kırşehir'imizin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna ne güzel ayna tutuyor dizelerinde. Bu da şiirin tüm zamanlara ve mekanlara ait olduğunu kanıtlıyor bizlere. Dizelerden hareketle, şehrimizi ve doğamızı ekokırıma uğratarak kemirmeye çalışanlara inat, yeni bir hayatın daha güzel, daha yaşanılır insanla ve doğayla barışık bir hayatın olanaklarını yaratmak için buradan hep birlikte bir itirazı dillendiriyor, talana karşı 'toprağımıza, suyumuza ve dağlarımıza dokunmayın' diyoruz. Doğayı katledenler katildir. Şehrimizi, dünyamızı kemirerek geleceğimizi bizden çalmaya çalışanlar hırsızdır. ve bizler yeni bir hayatın acemisi olanlar, katillerin de hırsızların da neyi niçin yaptıklarını görüyor, biliyor ve hep birlikte SOBE diyoruz."

Altın madenlerine ve getireceği olumsuz sonuçlara işaret eden şiirler seslendirildi

Bozlak Ustası Büyük Ozanı Muharrem Ertaş'ın Avşar Elleri havalandırmasıyla başlayan dinletide, Kırşehir Belediyesi Şiir Atölyesi katılımcıları Manolya Yılmaz, Kadriye Budak, Berke Kanak, Ayşe Betül Bilecan, Fatma Demiryürek, Seçkin Kolukırık, Hatice Uğurlutepe, Hazal Mert Baran, Bülent Demirbaş, Emine Köksal Saygın, Selma Ekici, Ayşegül Kolukırık, Özgür Çelebi, Duygu Oğuz ve Soner Demirbaş tarafından altın madenlerine ve getireceği olumsuz sonuçlara işaret eden şiirlerini seslendirdi.

"Bu Cumhuriyet kanlarla kurulurken bize emanet edildi"

Farkındalık yaratan "Talana Karşı Toprağım ve Sevdam" konulu şiir dinletisinin tamamlanmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Şiir Atölyemize teşekkür ediyoruz. Dünya şairlerimizden Nazım Hikmet ne demişti; 'Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala./ Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet./ Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala.// … vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,/ vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,/ ben vatan hainiyim./ Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla:/Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala.' Tabii biz de vatan hainiyiz. Niçin, Dubai'den gelen valiz valiz çil çil altınsa, biz vatan hainiyiz. Kervansaray Dağlarını talan edecekseniz, biz vatan hainiyiz. Çünkü bu Cumhuriyet kanlarla kurulurken bize emanet edildi. Ne parayla kuruldu ne de altınla kuruldu. Osmanlı Devleti'nden kalan burcu da bu ülke ödedi.

"Biz ülkenin zenginleşmesinden yanayız, talan edilmesine ve eko kırıma karşıyız"

Tabii bize tozpembe tablo çiziyorlar, çizecekler. Ülkenin zenginleşmesine karşı çıkıyorsunuz diyecekler. Hayır, karşı çıkmıyoruz. Bu mantıkla gittiler. Afrika'yı talan ettiler. Afrikalılar ölüyor. Maalesef emperyalist ülkeler protein zehirlenmesinden ölüyor. Bu yüzden bu yalanlara hiçbir zaman inanmayacağız. Bu yalanlara her zaman karşı çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biz ülkenin gelir düzeyinin artmasından, zenginleşmesinden yanayız, talan edilmesine ve eko kırıma karşıyız. Bunun için hep birlikte bu mücadeleye tek başımıza da olsa devam edeceğiz. Eğer ki bu vatan hainliği kelimesinden savcılar soruşturma açarsa içinde meclis üyelerimiz burada, Avukatlarımız da var. Ekokırıma karşı şiirle ve sanatla da karşı durulacağını gösterdikleri için programın hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenleri kutluyor, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum."

"Tarım ve hayvancılığı elimizden almak isteyen bir emperyalist güç ve onların işbirlikçileri var"

Milletvekili Metin İlhan da şöyle konuştu:

"Evet, bu anlamlı dinletiyi tüylerim diken diken olarak dinledim. Arkadaşlarımızın hepsinin emeklerine sağlık. Çünkü geçen hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında toplantı yaptığımızda hepimiz hazırlıklı gittik. Çok ciddi bir toplantı olacağını, çok çetin geçeceğini hepimiz biliyorduk. ve bugün arkadaşlarımızın hepsinin tek tek okuduğu şiirlerin hepsinde bizim söylediğimiz şeyler görüşüldü ve konuşuldu.

Tabii biz Kırşehir olarak küçük bir şehiriz, güzel bir şehiriz. Güzel bir doğamız var. Temiz bir havamız var. Suyumuz var her şey çok güzel. Tabii bu güzelliğe güzellik katan Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu'na burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok şanslıyız. Çünkü nereye gitsek 'Kırşehir çok güzel çok mükemmel olmuş, bunu söyleyen şehrimizin valisi de dahil birçok insan var; çok mükemmel bir şehir olmuş Kırşehir diye. ve güzel olan her şeyi alkışlıyoruz. ve alkışlamasını da biliriz. Altın konusuna da gelirsek. Bizim zaten sadece bir geçim kaynağımız var. O da tarım ve hayvancılık. O tarım ve hayvancılığı elimizden almak isteyen bir emperyalist güç ve onların işbirlikçileri var. ve bu işbirlikçileri zengin olacak diye, bu emperyalist güçler zengin olacak diye tüm Kırşehir'in 250 bin nüfusunun aç olmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz.

"Şehrimizi en güzel şekilde savunacağız"

Ben buradan mücadelemize devam edeceğimizi, direnişimizin devam edeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü gittiğimiz her yerde halk desteğimizi arkamızda görüyoruz, hissediyoruz. O destek oldukça çığ gibi büyüyoruz. Onların karşısına en güçlü şekilde çıkacağız. Şehrimizin en güzel şekilde savunacağız ve Kazdağlarında olduğu gibi Cerrahtepe'de olduğu gibi onların geçişine izin vermeyeceğiz diyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Buradan Soner kardeşime teşekkür ediyorum. Onun bu şiir dinletisinde de büyük emeği var. Hepimizi bir araya topladı ve bu şiirleri bizlere dinletti. Bugün bir şey daha gördük dedik ki sorunumuz çok büyük ama çözülmeyecek bir sorun yok. Bu sorunu hep beraber çözeceğiz, hep birlikte hareket edeceğiz."

Konuşmaların ardından 2024 Güz Dönemini tamamlayan Şiir Atölyesi katılımcılarına, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut ve bir önceki dönem Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan tarafından katılım belgeleri verildi.