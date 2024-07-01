Kırşehir Belediyesi Sivas Katliamı'nı Anma Programı Düzenliyor

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, Sivas Katliamı'nda hayatlarını kaybedenler için bir anma programı düzenleyecek.
Kırşehir Belediyesi, Sivas Katliamı'nın 31'inci yılında 2 Temmuz Salı günü anma programı düzenleyecek. Program, Kervansaray Mahallesi 2027. Sokakta bulunan Asaf Koçak Parkı'nda, saat 19: 00'da başlayacak.
Anmaya Karikatürcüler Derneği iş birliği ile Asaf Koçak Karikatür Sergisi Açılışı, Hacıbektaş Kültür ve Sanat Topluluğu Semah Sunumu ile Çiğdem Kudret Salman Ezgileri ve şiirlerin okunması gerçekleştirilecek.
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