Kırşehir\'de "Beyaz Hüzün: Sarıkamış Şehitlerine Saygı Gecesi" düzenleyecek

Güncel

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Sarıkamış şehitlerini anmak için etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Kılıçaslan, dernek binasında düzenlediği basın açıklamasında, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneği ile aziz vatanın bağımsızlığı ve kutsal değerleri uğruna canlarını feda eden Sarıkamış şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını, onları unutmadıklarını belirtti.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve onların kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2 Ocak Perşembe günü "Beyaz Hüzün: Sarıkamış Şehitlerine Saygı Gecesi" programını düzenleyeceklerini vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Programla Sarıkamış şehitlerimizin kahramanlık hikayelerini ve bu eşsiz fedakarlığın milletimizin gönlünde bıraktığı derin izleri bir kez daha hatırlayacak, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğileceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla yad ederek milletçe kenetlenmenin önemine bir kez daha vurgu yapacağız. Tüm halkımızı, bu anlamlı gecede bizlerle olmaya ve kahraman ecdadımıza olan vefa borcumuzu ifade etmeye davet ediyoruz."