Kırşehir\'de Cinayet Davası: 2 Şüpheli Tutuklandı

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ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Kırşehir'de Mikail İnan'ın (36) tabancayla vurularak hayatını kaybettiği kavgada, gözaltına alınan 4 şüpheliden U.K. ve M.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden İ.Y. ile H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.