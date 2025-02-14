Kırşehir'de Çocuklar Karla Oynadı

Kırşehir'de çocukların kar sevinci kısa sürdü
Çocuklar tatilde güneşli havayı görünce parklarda oyun oynadı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de çocuklar, tatili parklarda oynayarak.
Şehirde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak bugün okullar tatil edilmişti. Gün içerisinde güneşin açmasıyla karlar erirken, çocuklar kalan kar yığınlarıyla oynayarak vakit geçirmeye çalıştı. Oynayacak fazla kar bulamayan çocuklardan bazıları da parklara giderek tatili eğlenceli şekilde geçirmeye çalıştı.
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