Kırşehir\'de Emniyet Kemeri Simülasyonu

Kırşehir'de, simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla Cacabey Meydanı'nda konuşlandırılan tırı ziyaret eden vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracına bindi.

Vatandaşlar, simülasyon aracında, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemi ile aracın devrilmesi durumundaki senaryoyu deneyimledi.

Polisler, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kuralları ve trafik işaretlerine uyulması konusunda bilgi verdikleri vatandaşlara broşür de dağıttı.